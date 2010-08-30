Єва Лонгорія відкриє бізнес з Онищенко

Голлівудська актриса Єва Лонгорія відкриває спільну справу з українським бізнесменом Олександром Онищенко.

До цього відомий підприємець запрошував Лонгорію стати членом журі конкурсу Міс Україна-2010.

Онищенко надасть 800 тис. дол. для просування благодійного фонду Єви Лонгорії в Києві.

Як повідомив організатор конкурсу Міс Україна Олексій Дівєєв, Онищенко був одним із спонсорів свята на честь дня народження Лонгорії в готелі The Dorcheste в Лондоні.

"У Єви є своя доброчинна організація, вона допомагає дітям, а Олександр Оніщенко є президентом Федерації кінного спорту. Вони вирішили об`єднати два фонди", - зазначив Дівєєв.

Також він розповів, що дітей будуть лікувати дельфінами або кіньми. Цю методику лікування вони планують розробити в Україні.

Як повідомлялося в жовтні 2009 року, Актриси Єва Лонгорія, Ольга Куриленко і тенісистка Кароліна Возняцкі відвідали київський Центр соціально-психологічної реабілітації Служба порятунку дітей.

Корреспондент