Гурт Пара Нормальних зняв свій перший кліп у новому складі

Гурт Пара Нормальних на знімальному майданчику нового кліпу вперше офіційно заявили пресі про те, що Іван Дорн покинув гурт і тепер Пара Нормальних - це Анна Добриднєва та Артем Мєх.

Зйомки кліпу История любви, режисером якого виступив Олександр Образ, відбувалися на покинутому спорткомплексі радянської епохи й тривали 14 годин. Окрім самого дуету Пара Нормальних Ганни Добриднєвої та Артема Мєха на знімальному майданчику були присутні 200 учасників масових сцен і кілька десятків журналістів.

Варто зауважити, що це перший кліп дуету Пара Нормальних у новому складі. Саме тут артисти вперше офіційно заявили пресі про те, що Іван Дорн покинув гурт, а новим солістом став молодий співак Артем Мєх, відомий завдяки участі в популярному телешоу Фабрика Зірок – 3.

На прес-брифінгу під час зйомок Аня Добриднєва поділилася враженнями від роботи зі своїм новим партнером: "Знаєте, з появою Артема в гурті з`явилася гармонія. Поруч з ним мені комфортно і спокійно. І, звичайно ж, Артем не просто приємний хлопець - він дуже талановитий і працелюбний, і я впевнена що на нього чекає велике майбутнє ".

Режисер кліпу Олександр Образ залишився задоволеним знімальним процесом, "Це моя перша робота з гуртом Пара Нормальних , але результат перевершив усі очікування - я отримав велике задоволення від співпраці з Анею та Артемом і впевнений, що кліп вийде таким, як ми хотіли. Артем вперше знімався в кліпі, але чудово тримався в кадрі і дуже старався".

Нагадаємо, що український журнал Фокус опублікував рейтинг 30 найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу та спорту 2010 року. Перше місце посів проект Фабрика зірок-3.

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