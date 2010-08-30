У США вручили телепремії "Емі"

У Лос-Анджелесі пройшла 62-а церемонія вручення телевізійної премії "Емі". Про це повідомляє агентство Associated Press. Захід відбувся увечері 29 серпня за місцевим часом.

Нагороду в категорії "кращий драматичний серіал" утретє підряд одержали "Божевільні" (Mad Men). У цій номінації також були представлені такі серіали як "Залишитися живим" (Lost), "У всі тяжкі" (Breaking Bad), "Декстер" (Dexter), "Хороша дружина" (The Good Wife) і "Справжня кров" (True Blood).

Кращим комедійним серіалом визнали "Американську сімейку" (Modern Family). На цю нагороду також претендували "Офіс" (The Office), "Пісня" (Glee), "Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm), "Cестра Джекі" (Nurse Jackie) і "30 потрясінь" (30 Rock).

Премію в номінації "кращий драматичний актор" одержав Брайан Кренстон за роль вчителя хімії Уолтера Уайта в серіалі "Пуститися берега". Ця нагорода присуджується Кренстону третій рік підряд. Кращою драматичною актрисою стала Кіра Седжвік, що зіграла в серіалі "Шукач" (The Closer).

Нагороду за кращу комедійну роль одержав Джим Парсонс, Шелдона Купера, що зіграв, у "Теорії Великого вибуху" (The Big Bang Theory). Премію за кращу комедійну роль вручили актрисі Еді Фалько, що зіграла в серіалі "Cестра Джекі".

Повний список переможців і номінантів доступний на офіційному сайті премії "Емі".

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