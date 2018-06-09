Стародавні Билини для всіх охочих: 500 богатирів відтворили сюжети «Повісті врємєнних літ»

У «Парку Київська Русь» 28-29 серпня Міжнародний фестиваль “Билини стародавнього Києва” надав фантастичну можливість всім бажаючим зануритись у світ наших пращурів і ще раз пробігтись сторінками славетної історії Русі. Побачене, дійсно вражає – аутентичні костюми, лицарські обладунки, швидконогі коні зі сміливими наїзниками та... жіночий середньовічний футбол.



На ристалищі побували і Андрій Первозваний, і Кий з братами та сестрою, і майже всі князі київські

Фестиваль показав своїм гостям 15 билин – “Як Київ Києвом став", "Як Київ матір`ю міст руських став", “Як книзь Володимир дружину збирав”, “Як Ярослав Володимирович турнір між своїми воїнами затіяв” та інші. У відтворенні билин взяли участь як українські, так і білоруські, російські, польські клуби історичних реконструкцій. Цього разу до «Парку Київська Русь» приїхали понад 500 богатирів.

До «Парку Київська Русь» приїхали понад 500 богатирів

На ристалищі побували і Андрій Первозваний, і Кий з братами та сестрою, і майже всі князі київські. А у перервах між билинами тут відбувались забави для гостей.

У перервах між билинами відбувались забави для гостей

Фестиваль “Билини стародавнього Києва” проводився Парком вже втретє. Його учасники продемонстрували масу двивожних умінь. Публіку зачарували динамічні виступи кінного театру “Encore”, у якому задіяні як чоловіки, так і жінки.

Публіку зачарували динамічні виступи кінного театру “Encore”

Так само глядачі слідкували і за реалістичними боями між представниками клубів реконструкцій із різних країн.

Глядачі слідкували і за реалістичними боями між представниками клубів реконструкцій із різних країн

Далі гостей очікував жіночий середньовічний футбол між командами з Росії та Білорусі. Його правила мало чим відрізняються від традиційного футболу, окрім того, що руки гравці мали постійно тримати за спиною.

Жіночий середньовічний футбол між командами з Росії та Білорусі

Тим часом, всі бажаючі могли відвідати вулицю майстрів, де зібрались умільці на всі руки і матеріали – ковалі, різьбяри, шевці та навіть оракули з місячними рунами.



Вулиця майстрів

«Парк Київська Русь» – взагалі унікальне суспільне явище. По-перше, місце розташування – чудові краєвиди. По-друге, для молоді це чи не найкращий спосіб проведення вільного часу, до того ж молодь і складає більшість учасників. По-третє, історія тут відтворюється з педантичною науковою точністю. Навіть, як приклад, «Билини» відтворені з максимальною достовірністю – і зброя, і обладунки у воїнів справжні, так само як і бої.



Поважні гості фестивалю «Билини стародавнього Києва»

СЮЖЕТИ БИЛИН МИ ВЗЯЛИ З «ПОВІСТІ ВРЄМЄННИХ ЛІТ»

- Фестиваль «Билини стародавнього Києва» розповідає про те, як жили за часів Київської Русі, як проходило становлення держави. Сюжети билин ми взяли з «Повісті врємєнних літ». На фестиваль у «Парку Київська Русь» зібралися представники клубів історичної реконструкції з різних куточків світу. І ми з гордістю можемо сказати, що тут, на Київській землі, проходить найбільший реконструкторський фестиваль, присвячений IX-XI ст. Вже традиційно на території «Парка Київська Русь» збираються люди з різних країн, віддати данину історії, своїм пращурам, свою пошану культурній спадщині Стародавнього Києва - столиці давньоруської держави Київська Русь, - підкреслив унікальність фестивалю автор «Парку Київська Русь», голова благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир Янченко.

«МИ ХОЧЕМО ВИРВАТИ ЛЮДЕЙ ІЗ МОРОКУ ІСТОРИЧНОГО НЕУЦТВА»

Як для вітчизняних наукових кіл, так і для спеціалістів з історичної реконструкциї великою подією стало те, що на фестиваль завітав класик знань про озброєння стародавньої Русі, доктор історичних наук, професор із Санкт-Петербургу Анатолій Кірпічников.

- Проект «Парк Київська Русь» звернений до всіх шарів суспільства. Ми хочемо вирвати людей із мороку історичного неуцтва. Недостатньо наша молодь натхненна нашою спільною історією 12 століть - Росії, України, Білорусі. Ця єдність зберігається у нашому характері до сьогодення. Єдність віри, расових ознак. Цілі цього Парку дуже благородні. Сюди приємно приїхати, це корисно для народу. Подібного проекту поки що не було. У наше століття, коли культурі мало надають значення, тут серце саме проситься розуміти, відчувати, - зазначив «гуру» засад наукового історичного моделювання Анатолій Кірпічников.

«ЦЕ НЕ ПСЕВДОЕТНОГРАФІЯ, А ПРАГНЕННЯ ВСЕ ВІДТВОРИТИ ТАК, ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ»

У свою чергу, заступник директора інституту археології НАН України Гліб Івакін, закликав «всіх людей доброї волі, які цікавляться нашою спільною історією», звернути увагу на фестивалі, які влаштовує «Парк Київська Русь», і на сам проект.

- Я тут не вперше, бачу як Парк розвивається. Це не псевдоетнографія, не якісь фальшиві блискучі речі, а прагнення все відтворити так, як це було насправді. Тому до роботи залучені наукові консультанти. Тут збираються люди захоплені благородною ідеєю. Вони хочуть пізнати своє минуле - матеріальну і духовну культуру. Люди обмінюються не тільки ударами мечів, але й думками, - зазначив Гліб Івакін.

«МИ ПОВИННІ ВИЗНАТИ, ЩО В РОСІЇ ТАКОГО ПРОЕКТУ НЕ ІСНУЄ»

Секретар постійної комісії Міжнародної парламенської асамблеї СНД з культури та спорту Костянтин Пшонко підкреслив, що фестивалі «Парку Київська Русь» мають велике культурне значення і представники дев’яти країн СНД, які входять до парламентської асамблеї, підтримують цей проект.

- Історично ми всі зв`язані. Це міжнародний проект, який підтримується нами на найвищому рівні. Цього року всі учасники отримають дипломи парламентської асамблеї. Я викладаю історію у петербурзьких вузах, і зі здивуванням і радістю бачу тут своїх студентів, які їдуть за 1000 кілометрів, щоб взяти участь в цій важливій для них події. Це показує, що історія об`єднує молодих людей в цьому проекті. Ми повинні визнати, що в Росії такого проекту не існує, - сказав Костянтин Пшонко.

«ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ ЦІКАВИТЬ ЕКШН - ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ, ЦЕ ТЕ, ЩО ЗАХОПЛЮЄ»

Заступник Голови державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України Дмитро Заруба вважає, що «Парк Київська Русь» має великий туристичний потенціал.

- Розвиваючи його, це дасть можливість привернути сюди туристів, людей, які цікавляться історією Київської Русі, тут вони можуть все побачити наочно. Іноземних туристів завжди цікавить екшн - подієвий туризм, це те, що захоплює. Самі пам’ятники архітектури, звичайно, важливий елемент, але коли є ще і події - це більше привертає туристів. За міжнародною статистикою, у Європі активно цікавляться історією інших країн люди до 35 років. Ми готові підтримати цей проект тим, що включимо його до переліку туристичних маршрутів Україні у календар на 2011 рік, який піде на туристичні виставки Європи, де буде представлена Україна, - додав Дмитро Заруба.

Увечері першого дня гості Парку спостерігали грандіозний феєрверк на честь свята, насолоджуючись музикою білоруських етно-гуртів “Стари Ольса” та “Osimira”.

Учасник фестивалю у образі жебрака

Дощ аніскільки не злякав відвідувачів, яких ввечері стало навіть більше. Почавшись о першій годині дня, фестиваль тривав до шостої ранку наступного дня. Закохані пари та й просто гості зустріли романтичний світанок на валах Київського Дитинця.

Анна Горпинченко, Катерина Зінов’єва

Фото: Катерина Зінов’єва, Олександр СиницяУНІАН