Павло Гудімов відкриває мистецьку галерею

Павло Гудімов - художник, фотограф і лідер гурту свого імені - відкриває арт-центр «Я Галерея» у самому серці «мистецького Києва» - на Подолі. Відкриття галереї, що знаходитиметься за адресою вул. Волоська 55/57, відбудеться 12 квітня.

Мета «Я Галерея» - відкрити для публіки українське сучасне мистецтво. Очікується, що тут будуть проводитися виставки українських художників і фотографів, майстер-класи й семінари авторів, презентація книжкових арт-видань. Першою експозицією галереї стане виставка кераміки Олени Бланк "Краса Красива".

У найближчих планах галереї виставки робіт таких авторів, як Павло Маков, Олександр Сухоліт, Влада Ралко, Ігор Янович, Олександр Ранчуков, Микола Маценко, Олега Тістол, Марина Скугарєва, Олександр Бабак, Сергій Кайдак та багато інших.

Павло Гудімов уже багато років займається кураторством арт-проектів і своїм прикладом закликає до симбіозу художнього та музичного світів. «Створення арт-центру - моя давня мрія. Багато подорожуючи по світу, я вивчаю сучасне мистецтво, аналізую, порівнюю і розумію наскільки чуттєве та якісне українське мистецтво і як мало відомі в Україні власні таланти та генії. Я прогнозую, що через рік-півтора в українській арт-культурі все стрімко зміниться. Йде культурна революція-еволюція і я з гордістю приймаю у ній участь».

Займаючись суто мистецькими справами, не забуває Павло й про музику. Нагадаємо, що в січні цього року гурт «Гудімов» випустив вже другий свій альбом «Монополія». Минулого тижня на телеекрани країни вийшов новий кліп на пісню з нього «Навесні». Зйомки ролика відбувалися у заповіднику Карадаг на горі Карагач, на висоті 370 метрів над рівнем моря. Цікаво, що на горі Карагач знаходяться вулканічні розломи зі зміненим магнітним полем, і це добряче псувало роботу усіх важливих приладів. Але все, як заспокоюють музиканти, закінчилося добре - в чому можна переконатися, побачивши відео.

За матеріалами music