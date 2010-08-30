Студентам доведеться платити за пропущені заняття і бібліотеку

Кабінет міністрів ухвалив кілька постанов, що стосуються освіти, серед яких - перелік платних послуг, що можуть надаватися у вузах.

У переліку є як ті, що вже давно є платними (приміром, ламінування, ксерокопіювання або одержання другої вищої освіти), так і нові ("пеня" за пропущені заняття і за послуги бібліотек у неробочий час).

Студенти кажуть: неофіційно в деяких вузах за це вже давно беруть гроші, повідомляє газета "Дело".

Керівництво вузів каже, що платні послуги - рішення правильне. "Викладачу за понаднормову роботу потрібно платити? Так", - упевнений ректор Тернопільського педуніверситету Володимир Кравець.

Студенти нововведеннями незадоволені, але відзначають, що "розкривати гаманець" звикли. "У нас пропуск заняття з неповажної причини - 28 гривень", - розповідає студентка з Національного медуніверситету.

Відповідно до постанови, платним стає також зовнішнє незалежне оцінювання (тестування).

"Природно, це стосується не всіх тестів", - пояснила заступник міністра освіти Ірина Зайцева. "Основні три предмети будуть безкоштовними, але якщо людина хоче складати більше або хоче поліпшити свій результат за минулий рік, вона має платити за це", - пояснила вона.

Платною стане і студентська (курсантська та інші) форма у вузах, де вона потрібна. Хоча, частіше, за неї курсанти платять і так.

"У нас тільки сироти одержують форму безкоштовно. Інші платять близько тисячі гривень за комплект", - розповідає перший проректор НАУ Максим Луцький.

У подальших планах Міносвіти - повернути вступні іспити у вузах, разом з тестуванням, а також позбавляти стипендії студентів за трійку в заліковці.

Варто нагадати, що прем`єр Микола Азаров раніше оголосив про необхідність регулярно проводити перевірки якості знань українців після закінчення навчання у вищих навчальних закладах.

"Необхідно провести оцінку якості отриманих випускниками знань. Такі перевірки необхідно проводити як на останніх курсах (навчання), так і через 3, 5 і більше років після закінчення вузів", - сказав Азаров.

Українська правда