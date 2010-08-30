ГОГОЛЬFEST

Кіностудія ім. О. Довженка

4 вересня. 21.00, Multiverse (подія року) La Fura Dels Baus Театр Майдан Незалежності 5 вересня, 21.00, Концертна сцена Відкриття фестивалю на Кіностудії ім. О. Довженка Концерт Kimmo Pohjonen Kluster (Фінляндія) та Дахабраха (Україна) + сны потерянных дорог http://gogolfest.org.ua/ukr/music/Kimmo-Pohjonen 6 вересня, 18.00, 21.00, Концертна сцена спектакль Tip of the Tongue Театр Plasma (Цюріх, Швейцарія) www.plasmaplasma.ch http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/plasma 8 вересня, 19.00, Концертна сцена спектакль Антологія KATAKLÒ, Театр атлетичного танцю (Мілан, Італія) http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/kataklo 9 вересня, 19.00, Концертна сцена Діти видри Huun Huur Tu, Опус Пост (Тува, Росія) http://gogolfest.org.ua/ukr/music/vydry 12 вересня, 18.00, Концертна сцена "Копи у полум`ї", хіп-хопера Le Cirque de Sharles La Tannes, How2make і Proknockers (Росія) http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/copsinfire Більше інформації на сайті фестивалю http://www.gogolfest.org.ua/ukr.

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