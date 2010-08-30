ГОГОЛЬFEST
Кіностудія ім. О. Довженка
4 вересня. 21.00, Multiverse (подія року) La Fura Dels Baus Театр Майдан Незалежності
5 вересня, 21.00, Концертна сцена
Відкриття фестивалю на Кіностудії ім. О. Довженка
Концерт
Kimmo Pohjonen Kluster (Фінляндія) та Дахабраха (Україна) + сны потерянных дорог
http://gogolfest.org.ua/ukr/music/Kimmo-Pohjonen
6 вересня, 18.00, 21.00, Концертна сцена
спектакль
Tip of the Tongue
Театр Plasma (Цюріх, Швейцарія)
http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/plasma
8 вересня, 19.00, Концертна сцена
спектакль
Антологія
KATAKLÒ, Театр атлетичного танцю (Мілан, Італія)
http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/kataklo
9 вересня, 19.00, Концертна сцена
Діти видри
Huun Huur Tu, Опус Пост (Тува, Росія)
http://gogolfest.org.ua/ukr/music/vydry
12 вересня, 18.00, Концертна сцена
"Копи у полум`ї", хіп-хопера
Le Cirque de Sharles La Tannes, How2make і Proknockers (Росія)
http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/copsinfire
Більше інформації на сайті фестивалю http://www.gogolfest.org.ua/ukr.