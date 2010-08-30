ГОГОЛЬFEST

16:45, 30 серпня 2010
Культура
1 0

Кіностудія ім. О. Довженка

4 вересня. 21.00, Multiverse (подія року) La Fura Dels Baus Театр Майдан Незалежності

5 вересня, 21.00, Концертна сцена

Відкриття фестивалю на Кіностудії ім. О. Довженка

Концерт

Kimmo Pohjonen Kluster (Фінляндія) та Дахабраха (Україна) + сны потерянных дорог

http://gogolfest.org.ua/ukr/music/Kimmo-Pohjonen

6 вересня, 18.00, 21.00, Концертна сцена

спектакль

Tip of the Tongue

Театр Plasma  (Цюріх, Швейцарія)

www.plasmaplasma.ch

http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/plasma

8 вересня, 19.00, Концертна сцена 

спектакль

Антологія

KATAKLÒ, Театр атлетичного танцю (Мілан, Італія)

http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/kataklo

9 вересня, 19.00, Концертна сцена

Діти видри

Huun Huur Tu, Опус Пост (Тува, Росія)

 http://gogolfest.org.ua/ukr/music/vydry

12 вересня, 18.00, Концертна сцена

"Копи у полум`ї", хіп-хопера

Le Cirque de Sharles La Tannes, How2make і Proknockers (Росія)

http://gogolfest.org.ua/ukr/theatreamme/copsinfire

Більше інформації на сайті фестивалю http://www.gogolfest.org.ua/ukr.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter