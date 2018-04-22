Євгенія Кононенко презентувала історико-містичний роман

29 березня у Києві, у рамках проекту видавництва “Грані-Т” у партнерстві з незалежним культурологічним часописом "Ї" (м. Львів) відбулася презентація історико-містичного роману відомої української письменниці Євгенії Кононенко “Жертва забутого майстра”.

Презентація відбулася за участю самої авторки й керівника проектів видавництва “Дуліби” Діани Клочко.

Як відомо, Євгенія Кононенко “київська” письменниця. Тому мимоволі виникає питання чому авторка у своїй дев’ятій книжці обрала місцем подій не Київ, а Львів та провінційний Бучач.

Під час презентації свого роману Євгенія Кононенко розповіла про причини, які спонукали її вибрати саме ці куточки України. Письменниця зазначила, що вона “давно мріяла написати роман про прекрасне місто Львів. Але не було яскравої постаті, яка була б варта того, щоб про неї написати”. І ось нарешті з’явився таємничий забутий майстер, який привернув увагу Євгенії Кононенко -Іоанн Георг Пінзель.

Авторка розповіла, що існує дві причини, які спонукали її звернутись до цієї суперечливої постаті й написати роман. Перша –інтрига навколо біографії відомого вітчизняного скульптора другої половини XVIII ст. Іоанна Георга Пінзеля, представника пізнього рококо, який жив і творив на Західній Україні. Майстер і до цього часу залишається загадкою для мистецтвознавців, бо майже вся його біографія залишається таємницею. Хто він , звідкіля родом, як виглядав, як і коли пішов з життя – все це оповите пеленою таємниці та містики. Неможливо навіть точно назвати його справжнє ім’я, бо світове мистецтво дає нам кілька варіантів: Іоанн Георгій Пензель, а можливо Йоган Георг Пільзі, Ян Георг Пельце, або навіть Джовані Джорджі Гоцці…Друга –творчість митця, в скульптурах якого поєднане божественне та демонічне, що на той час(18 ст.) було небаченим.

У історико-містичному романі “Жертва забутого майстра” Євгенії Кононенко вдалося глибоко передати загадковий світ Іоанна Георга Пінзеля. Варто зазначити, що у багатьох моментах значно проникливіше, ніж у схожому за жанром романі Дена Брауна”Код да Вінчі”. Вона відтворила бурхливу атмосферу, повну таємниць та несподіванок. А також авантюрні пригоди, в основі яких –пошук спадщини таємничого майстра.

Розповідь у романі ведеться від імені головної героїні, яка допомагає людям здійснювати “таємні бажання”. Події роману пов’язані з її роботою із загадковим клієнтом Мішелем. Його потаємне бажання полягає у розкритті таємниці Іоанна Георга Пінзеля, пошуками яких і займаються герої. Перед читачем розкривається світ неординарного скульптора, який подається під своєрідним “мистецьким” кутом зору, проте надзвичайно динамічно, в детективній інтризі, крізь призму сприймання персонажів.

Роман багатоплановий, має кілька сюжетних ліній. Крім таємниць видатного скульптора перед читачем постає й інша, не менш містична загадка, пов’язана з життям Мішеля. Поєднання двох історій, які своєрідно віддзеркалюють одна одну, надає романові особливого колориту й робить напрочуд цікавим. Але й ці два пласти не вичерпують проблематику твору. Його перипетії пов’язані ще із життям німця, який воював у часи Другої світової війни на території Галичини, яка залишила надзвичайно глибокий слід у його житті й тісно пов’язана з подіями, котрі відбуваються з сучасними шукачами розгадки секретів Пінзеля. Окрім цього, перед читачами постає тонко відтворений світ сучасної жінки, яка прагне зрозуміти таємницю свого життя.

Випуск і презентація конспірологічного роману Євгенії Кононенко ”Жертва забутого майстра” –один з трьох етапів проекту “Майстер Пензель. Повернення”. На початку грудня 2006 р. відбулася презентація дизайнерського календаря, в основі якого лежать твори І.Г.Пінзеля -12 оригінальних, цілком сучасних композицій на тему “доробку таємничого Майстра”. У травні 2007 р. готується випуск художнього альбому нового для України формату “Іоанн Георг Пензель, Скульптура. Перетворення”. Причому, вважають, що в скульптурах митця можна побачити самого автора, за якими він сховав своє обличчя.

2007 рік оголошений у Львівській області роком І.Г.Пінзеля. У Львові створено музей сакральної скульптури ”Музей творчості Іоанна Теорга Пінзеля та його учнів”, на основі збірки котрого базується візуальна частина календаря і мистецького альбому.

До речі, виставка робіт автора приїде у вересні до Києва. Тож кожен бажаючий матиме можливість особисто зазирнути в таємницю „слов’янського Мікеланджело”, а може й спробувати її розгадати.

Євгенія Кононенко -українська письменниця, майстер психологічної новели й міського детективу, відома з середини 90-х років. 1993 р. стала лауреатом премії ім. М. Зерова за переклад антології французького сонету. Має поетичну збірку “Вальс першого снігу”(1997) та найбільшу популярність принесли їй прозові твори, зокрема романи “Імітація”(2001) та Зрада.ZRADA made in Ukraine(2002), оповідання перекладені англійською, французькою, німецькою і хорватською мовами.

Галина Гулій