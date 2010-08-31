В Україні видаватиметься всесвітньо відомий діловий часопис Forbes
З`явиться в 1 кварталі 2011 року
В Україні видаватиметься всесвітньо відомий діловий часопис Forbes.
Ліцензію на його випуск в Україні одержав "Український Медіа Холдинг", повідомили УНІАН в УМХ.
Перше число українського Forbes з`явиться в 1 кварталі 2011 року.
Як заявив з цього приводу президент UMH Борис ЛОЖКІН: «Для нас велика честь і відповідальність представляти бренд Forbes. Поява в Україні найвпливовішого у світі ділового журналу це ще один крок із вбудови нашої молодої економіки в глобальну економічну систему, ще один крок із впровадження кращих стандартів світової журналістики».
«Завдання UMH зробити Forbes найуспішнішим діловим журналом на українському ринку з найкращими показниками довіри читачів і рекламними доходами впродовж 3 років» - додав Б.ЛОЖКІН.
Президент Forbes Мігель ФОРБС у свою чергу відзначив, що «Forbes радий вітати Україну в сімействі Forbes і радий співпрацювати з УМХ для зміцнення лідерства на ринку з таким високим потенціалом».
Довідка УНІАН: Forbes був заснований в 1917 році Берті Чарльзом Форбсом у США. Часопис виходить за ліцензією в Китаї, Хорватії, Індії, Індонезії, Ізраїлі, Кореї, Латвії, Польщі, Румунії, Росії, Словаччині і Туреччині.