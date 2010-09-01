За цей рік в Україні скоротилося книговидавництво

За вісім місяців поточного року книговидавництво в Україні скоротилося на 1824 найменування, а тираж зменшився на 6 мільйонів 643,1 тисяч екземплярів. Про таке падіння показників порівняно з аналогічним періодом минулого року свідчать оперативні дані Книжкової палати України.

За станом на 30 серпня, видавництвами всіх форм власності з початку 2010 року було видано 11746 книг і брошур тиражем 20 мільйонів 656,9 тисяч екземплярів, тоді як минулого року за цей же період з друку вийшли 13570 найменувань тиражем 27 мільйонів 300 тисяч.

Зокрема світ побачили 7671 найменування книг і брошур українською мовою тиражем 9 мільйонів 657,8 тисяч екземплярів (8938 найменувань тиражем 14 мільйонів 810 тисяч за аналогічний період минулого року). Кількість російськомовних видань, що вийшли в українських видавництвах, складає 3013 назв тиражем 9 мільйонів 853,9 тисяч екземплярів (проти 3495 назв тиражем 11 мільйонів 290 тисяч екземплярів у 2009 році).

Усього за 2009 рік в Україні було надруковано 22491 найменування книг і брошур тиражем 48 мільйонів 514,4 тисяч екземплярів, зокрема українською мовою – 14797 найменувань тиражем 27 мільйонів 527 тисяч екземплярів, на російському – 5732 у кількості 18 мільйонів 622,7 тисяч екземплярів.

Нагадаємо, за станом на 14 червня 2010 року, тиражі українських книг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 5 мільйонів 218 тисяч найменувань.

Подробиці