Табачник поінформував: геноцид українців вигадали іноземні історики

Міністр освіти і науки Дмитро Табачник назвав визначення Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу вигадками іноземних істориків.

"Вимирали українські села, російські, молдовські, грецькі і т.д. Тобто голод був, на мою думку, політичним руйнуванням селянства як соціального прошарку, як соціального класу, але він не мав етнічних характеристик", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що певною мірою голод в 1932-1933 і в 1946-1947 роках був штучним через неправильні управлінські рішення.

"Але вони ніколи не були геноцидами, так як все одно вмирали селяни різних національностей", - сказав Табачник.

При цьому він запропонував ухвалити резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років був би визначений як геноцид народів України, Росії, Казахстану і Молдови, і висловив упевненість, що її підтримає ООН та інші міжнародні організації.

Gazeta.ua