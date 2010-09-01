Картина Караваджо пройде експертизи та реставрацію

Повернута в Україну картина Поцілунок Іуди пензля італійського художника Мікеланджело да Караваджо, яка в 2008 році була викрадена з одеського музею, пройде експертизи та реставрацію.

Про це у вівторок, 31 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов.

"Сьогодні будуть призначені криміналістичні експертизи, щоб упевнитися, що картина вкрадена саме з Одеського музею. Після цього картина буде передана фахівцям у галузі мистецтв, які будуть займатися її реставрацією", - сказав Могильов.

Він наголосив, що у картини є пошкодження. При цьому заступник голови МВС Василь Фаринник уточнив, що полотно складали не в рулон, а в кілька шарів, як папір.

Підозрювані у крадіжці картини люди зараз перебувають у Німеччині. Вони звернулися до німецької влади з проханням надати їм притулок і в даний час розглядається це звернення, розповів Могильов.

Разом з тим, глава МВС висловив надію, що підозрювані в крадіжці будуть екстрадовані в Україну.

"Я думаю, вони будуть повернуті в Україну і з ними будуть проведені слідчі дії", - сказав міністр.

У даний час полотно перебуває в черговій частині центрального апарату МВС.

Нагадаємо, що картина Поцілунок Іуди або Взяття Христа під варту була викрадена з Одеського музею Західного і Східного мистецтва в серпні 2008 року.

У червні 2010 року в Берліні працівники карного розшуку МВС України спільно з німецькими колегами затримали членів транснаціональної групи, а викрадену картину вилучили у злочинців.

У понеділок, 30 серпня, під час перебування в Німеччині офіційної делегації України на чолі з Президентом країни Віктором Януковичем картина Поцілунок Іуди була віддана Україні.

Корреспондент