Прем’єра балету «Лебедине озеро» в Києві

1 квітня 2007 року на сцені Національної опери України ім. Т.Г.Шевченка відбудеться прем’єра балету П.І.Чайковського на дві дії «Лебедине озеро».

Прем’ра балету відбудеться о 12.00 – благодійний концерт для дітей сиріт й о19.00 – для широкого загалу глядачів.

«На денну виставу квитки уже роздано, а на вечірню – продано й роздано» - зазначив директор культурного центру Дмитро Кайгородов на прес-конференції в УНІАН 30 березня.

Провідні партії вечірньої вистави будуть виконувати солісти Большого театру – Олена Казакова, Володимир Непорожній. Режисером став заслужений діяч мистецтв Анатолій Солов’яненко.

Серед гостей вистави очікуються: Леонід Кравчук, Юрій Богуцький, Софія Ротару з родиною та інші поважні особи.

Прем’єру вистави «Лебедине озеро» внесено в план культури й туризму України як мистецьку акцію «Молодість балету України». Мета якої – залучити підростаюче покоління країни до високого мистецтва, продемонструвавши яскравий талант і високу майстерність юних артистів «Молодого балету Києва», створеного на базі культурного центру «Кияночкка».

Виставу «Лебедине озеро» поставлено за замовленням Корейської Республіки ще минулого року, де і було вперше зіграно.