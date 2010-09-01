Сьогодні стартує 67-й Міжнародний венеціанський кінофестиваль

Сьогодні, 1 вересня, на острові Лідо стартує 67-й Міжнародний венеціанський кінофестиваль. У конкурсній програмі буде представлено 23 кінострічки. Відкриється фестиваль прем`єрою фільму відомого американського режисера Даррена Аронофські "Чорний лебідь" з Наталі Портман у головній ролі.

Фестиваль цього року проходить за оновленою схемою. За рахунок відміни окремої конкурсної секції короткометражних стрічок значно розширена програма паралельної конкурсної програми "Горизонти", в якій широко представлено експериментаторське кіно і відео-арт. Усього в ці дні у Венеції буде показано 85 ігрових фільмів, з них 81 – світові прем`єри.

На відміну від попередніх фестивалів, цього разу у Венеції не очікується напливу голлівудських зірок. Так, Дастін Хоффман з`явиться на фестивалі як виконавець головної ролі в канадсько-італійській екранізації роману "Варіант Барні", знятою Річардом Люісом. Режисерські роботи Бена Аффлека і його молодшого брата Кейсі будуть представлені поза конкурсом. Також поза конкурсом покажуть документальні фільми Мартіна Скорсезе і Джузеппе Торнаторе, а також нову режисерську роботу Мікеле Плачидо.

Усього поза конкурсом буде показано 10 картин, зокрема "Останній фільм" Денніса Хопера, "Місто" Бена Аффлека і "Я все ще тут" його молодшого брата Кейсі Аффлека, "Дівчина в жовтих черевиках" індійця Анурага Кашьяпа, "Пережити самого себе" Яна Шванкмайера і "Горбачов" Стефано Інчерті.

Журі очолить американський актор і режисер Квентін Тарантіно. У число суддів також увійшла і відома литовська актриса Інгеборга Дапкунайте, яка багато років живе і працює в Лондоні. Імена переможців стануть відомі 11 вересня.

Закриється фестиваль позаконкурсною стрічкою Джулі Теймор "Буря" за мотивами комедії Шекспіра.

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