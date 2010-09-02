МЗС просить студентів вивчати східні мови

Грищенко попросив викладачів Інституту міжнародних відносин КНУ більше уваги приділяти вивченню студентами іноземних мов

Київ. 1 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО попросив викладачів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка більше уваги приділяти вивченню студентами іноземних мов.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу перед першокурсниками інституту К.ГРИЩЕНКО сказав: “Сьогодні інколи здається, що покоління тих, кому за 50, свого часу віддавало більше зусиль вивченню іноземних мов, ніж інколи здається за результатами отриманих знань від студентів, які тільки закінчили вищі учбові заклади. У закритій системі Радянського Союзу люди прагнули через мову знайти своє місце в світі. Для того, щоб бути адекватними сучасним викликам, треба знати не одну, а декілька мов на дійсно професійному рівні. Я б дуже просив би ректора, щоб оцінки виставлялися за мови реальні”.

Міністр відзначив, що нинішні студенти починають своє навчання саме у той час, коли й Україна починає якісно новий етап свого розвитку. “На тлі загальних внутрішньодержавних змін відбувається серйозна трансформація засад української зовнішньої політики. Ми вже якісно змінили дух, і що головне - зміст наших відносин з Росією, зміцнили наше партнерство із США та ЄС”, - сказав він.

Як наголосив К.ГРИЩЕНКО, необхідно усвідомлювати, що інтереси України знаходяться по всьому світу. “Я дуже сподіваюся, що серед вас будуть і ті, хто візьме для себе як основний напрямок для своєї кар’єри не тільки знання Європи, Америки, а й тих потужних нових гравців, від яких залежить майбутнє. Я дуже сподіваюся, що серед вас будуть ті, хто буде займатися Східним регіоном - Китаєм, Японією, що серед вас будуть справжні фахівці з арабського світу, де існують і будуть розширюватись наші національні інтереси”,- додав міністр.