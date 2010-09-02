Radiohead випустили спільно з шанувальниками безкоштовний DVD

Британський гурт Radiohead випустив концертний DVD, наповнений матеріалами, які відзняли шанувальники колективу 23 серпня 2009 на концерті в Празі.

Спочатку планувалося видати диск неофіційними чином. Група шанувальників Radiohead за своєю ініціативою зібрала відеозаписи з концерту в Празі і наклала на них любительський аудіозапис. Всі фрагменти концерту були відзняті різними людьми.

Коли перша частина відео, змонтованого з матеріалу, знятим більш ніж на 50 аматорських камер, з`явилися на YouTube, оцінити роботу фанатів змогли і самі музиканти Radiohead.

Учасникам гурту сподобався результат, і вони надали авторам фільму професійно оброблений запис концерту, який зробив з пульта звукорежисер.

Остаточний варіант концертного DVD доступний для безкоштовного скачування на спеціальному сайті.

"Строго не для продажу. Зроблено шанувальниками для шанувальників. Будь ласка, поширюйте і насолоджуйтеся", - йдеться в повідомленні на головній сторінці сайту.

Завантажити концерт можна в різних форматах, у тому числі DVD, AVI, HD Quicktime та інших.

Нагадаємо, на початку червня поточного року російська співачка Земфіра виклала свої альбоми для безкоштовного скачування на офіційному сайті, а також оголосила дати міні-туру - у графіку є Київ.



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