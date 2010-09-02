Померла легенда британської фен-фотографії Корінн Дей

У віці 48 років від раку мозку померла легенда британської фешн-фотографії Корінн Дей (Corinne Day), що працювала із зірками такої величини, як супермоделі Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл, а також актриси Наталі Портман і Скарлет Йохансон.

Корінн Дей померла у себе вдома 27 серпня. Чутки про її смерть з’являлися і раніше, але лише сьогодні про це стало достеменно відомо, повідомляє британська телерадіокомпанія Бі-бі-сі.

"Корінн була дивовижно талановитим фотографом... Вона знала, як зберегти справжню красу, а це мало кому вдається", - зазначила головний редактор британського Vogue Олександра Шульман (Alexandra Shulman).

Роботи Дей регулярно публікувалися у британській, італійській і японській версіях журналу Vogue, а також виставлялися у художніх галереях всього світу, включаючи такі престижні зали, як музей Tate Modern або Національна портретна галерея у Лондоні.

Проте, творчість Корінн Дей, що надмірно захоплювалася худими моделями, викликала критику. Особливе нарікання громадськості викликала фотосесія Кейт Мосс у 1993 році, під час якої виснажена анорексією супермодель, що стала на той час іконою героїнового шику, позувала в нижній білизні.

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