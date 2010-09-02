Віра Брежнєва буде вести програму для солдатів

Українська співачка і актриса Віра Брежнєва, відома своєю участю в музичному проекті ВІА Гра, буде вести по радіо програму для солдатів.

Брежнєва стане ведучою нової програми для військовослужбовців Дембельський альбом.

Під час ефіру солдати та їхні родичі зможуть надсилати Брежнєвій SMS-повідомлення з вітаннями, побажаннями та привітаннями, починаючи їх зі слова Віра. А вона буде зачитувати їх в ефірі.

Дембельський альбом буде виходити на Русском Радио по неділях, з 9 до 10 ранку.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва зіграє в новому фільмі російського кінорежисера Тимура Бекмамбетова Новий рік крокує країною.

У березні цього року в прокат вийшов фільм за її участю - комедія Любов у великому місті-2.

Корреспондент