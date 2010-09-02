Американець не пам'ятає, куди подів картину за $ 1 млн.

Американець, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, загубив картину вартістю понад $ 1 млн.

Мова йде про полотно Портрет дівчини кисті Жана Батіста Каміля Коро. Винуватцем пропажі став Джеймс Хаггерті, який виступив посередником при продажі цього полотна.

28 липня Хаггерті зустрічався з потенційним покупцем і демонстрував йому картину Коро в одному з готелів на Манхеттені. Потім він відправився в готельний бар. Камери безпеки готелю засікли, що картина була у Хаггерті, коли він покидав будівлю.

До своєї квартири чоловік добрався через дві години після того, як покинув готель. Картини на той момент у нього з собою не було. Наступного ранку Хаггерті заявив, що не пам`ятає, куди подів портрет, так як випив зайвого, повідомляє Associated Press.

Співвласниця картини Крістін Траджен оформила позов до Хаггерті і має намір стягнути з нього вартість картини.

Жан Батист Каміль Коро - французький художник, відомий перш за все своїми краєвидами. Портрет дівчини був написаний ним у 1857 році. На сьогоднішній день вартість полотна складає близько 1,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, що в 2008 році американський скрипаль забув у таксі скрипку вартістю $ 4 млн. у салоні таксі. Тоді власник авто повернув музикантові загублений інструмент.



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