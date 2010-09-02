Зі Святогірської лаври розпочали вишивання Рушника єдності України

Рушник, який, за задумом авторів, повинен стати символом єднання України, 30 серпня відправили в мандрівку країною зі Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині. Перший фрагмент рушника вишили монахи.

Поки що узор невеликий — близько 60 см., але під час подорожі різними регіонами країни його постійно доповнюватимуть. Організатори сподіваються, що до кінця дороги, рушник досягне рекордних півкілометра в довжину.

Як інформують «Подробности», розпочалася урочистість передачі рушника молебнем, після якого рушник освятили. Подорожувати містами і селами України він буде разом з іконою Святогірської Божої Матері.

Узор, який вишили монахи, як стверджують експерти, — характерний рослинний орнамент для Слобідської України — троянди, макі і волошки. Квіти обвивають хрест — символ Святогірської лаври.

За словами керівника проекту «Єдина Україна, Схід і Захід разом» Світлани Кучеренко, у вересні роботу над рушником закінчуватимуть в різних містах Донецької області, а в жовтні його відправлять до Львова.

Організатори заходу впевнені, що рушник швидко «ростиме». Наприклад, в Горлівці уже є свій довгий рушник, вишитий школярами. Додавши його, можна збільшити Всеукраїнський рушник єдності відразу на 10 метрів.

За задумом авторів проекту, до 24 серпня 2011 року довжина вишитого рушника складе понад 500 метрів. Він буде зареєстрований як найдовший рушник України і внесений до Національної книги рекордів.