В Івано-Франківську УГКЦ відкрила школу дяківства

З ініціативи Єпископа Івано-Франківського УГКЦ Кир Володимира (ВІЙТИШИНА) розпочала свою діяльність школа дяківства.

Про це УНІАН повідомили в Івано-франківській єпархії УГКЦ. Учасниками навчання стали дяки парафії Івано-Франківської єпархії, а також молоді люди, які мають бажання опанувати цю науку. Навчати дяків будуть протягом півтора року за спеціальною програмою. Мета такої ініціативи - підвищити рівень дяківства в єпархії.

Школа розпочала свою діяльність в приміщенні Івано-Франківського «Карітасу», де майбутні дяки мають всі умови для проживання, харчування та навчання.