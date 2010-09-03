У Крим повертається російський дубляж

У кримських кінотеатрах знову почали показувати іноземні фільми, дубльовані російською мовою. Місцева влада пояснила це прихильністю уряду до російської мови.

У кінотеатрах Севастополя, Ялти, Феодосії та Євпаторії йде російськомовний показ одразу двох кінострічок виробництва США - бойовику "Нестримна" і трилера "Піраньї 3D".

Заступник голови Ради міністрів автономії Тетяна Умрихіна повідомила, що віднедавна керівництво країни позитивно дивиться на те, щоб у Криму прокат фільмів здійснювався російською мовою, пише ТСН.

"Ми собі поставили за мету - домогтися того, щоб можна було (показувати в кінотеатрах Криму) і мультики дітям російською, і молоді - те, що належить, щоб вони дивилися. Та й у цілому (потрібно) прибрати цей дискримінаційний момент", - заявила Умрихіна.

"Принаймні, в Міністерстві культури України нас розуміють, усі питання вирішені. Тепер усе залежить від парламенту", - додала вона.

Заступник голови Ради міністрів Криму підкреслила, що мова про заборону фільмів українською в Криму не йде.

"Ми не ставимо питання так - забороніть фільми українською. Заради Бога, те, що вже зроблено українською, хай іде. Ми ж їх не перероблятимемо", - сказала заступник прем`єр-міністра Криму.

Утім, кінопрокатники заявляють, що отримують в основному фільми, дубльовані українською.

У вересні в прокат зайде одразу кілька цікавих закордонних фільмів, показ яких буде йти тільки українською мовою.

У Криму вважають, що Міністерство культури автономії могло б взяти на себе функцію з видачі дозволів на прокат фільмів російською.

"Це б, звичайно, нам усім розв`язало б руки", - говорять кінопрокатники.

Нагадаємо, в липні уряд заборонив прокат фільмів, дубльованих у Росії та інших іноземних країнах.

Після цього Верховна рада Автономної республіки Крим надіслала до Конституційного суду запит з проханням розтлумачити закон про кінематографію, зокрема його положення щодо дубляжу іноземних фільмів.

Українська правда