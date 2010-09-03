Український фільм увійшов до кінофестивалю в Массачусетсі

Короткометражний фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького Глухота з циклу Мудаки. Арабески увійшов до десятки фіналістів короткометражної програми на американському кінофестивалі в Марта Віньярд, штат Массачусетс.

"Цей кінофестиваль вважається одним із 25 кращих кінофестивалів світу в 2010 році за версією впливового американського журналу MovieMaker Magazine", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі компанії Артхаус Трафік.

До програми кінофоруму відбираються тільки ті фільми, які вже були представлені на провідних кінофестивалях світу - Санденсі, Берлінале, Каннах, Торонто, Вененціі - т.п.

Нагадаємо, що в лютому 2010 року фільм Слабошпицького, знятий за участю глухонімих акторів, представляв Україну в конкурсі Берлінського кінофестивалю.

Глухота - перший український фільм за всю історію існування фестивалю, що ввійшов до програми Марта Віньярд.

Короткометражну програму покажуть в 10 вересня в 19:00 в Capawock Theatre за 13 днів до української прем`єри.

Нагадаємо, що національна ж прем`єра альманаху Мудаки. Арабески відбудеться 23 вересня в кінотеатрі Київ.

