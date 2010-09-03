Вчора, 2 вересня, у четвер, традиційний прем`єрний день у кінотеатрах, в український прокат вийшли два нових фільми: голлівудський бойовик Мачете та російський кіноальманах з Іваном Охлобистіних Москва, я люблю тебе!.

Мачете - кримінальний бойовик режисерів Етана Манікіса й Роберта Родрігеса.

Фільм розповідає про колишнього агента спецслужб на прізвисько Мачете, якого наймає якась організація для виконання нелегального завдання. Після того як Мачете зраджують, він вирішує помститися організації, вбивши її ватажків.

Актори: Денні Трехо, Роберт Де Ніро, Джессіка Альба, Мішель Родрігес, Стівен Сігал, Чіч Марін.

Нагадаємо, що у фільмі також зіграла Ліндсей Лохан - у липні 2010 року в інтернеті з`явився постер до Мачете, на якому Лохан постала в образі черниці, що облизує стовбур револьвера.

Москва, я люблю тебе! - кіноальманах, автором якого став російський режисер Єгор Кончаловський. У роботі над фільмом взяли участь 18 режисерів, які зняли 18 новел - смішних і романтичних історій про Москву.

Сюжет кожної п`ятихвилинної короткометражки - завершений кінотвір про життя Москви, що розповідає про стосунки між людьми, про зустрічі, розставання, втрати і здобутки.

Новели для Москва, я люблю тебе! створили сам Єгор Кончаловський, Іван Охлобистін, Віра Сторожева, Нана Джорджадзе, Іраклій Квірікадзе, Алла Сурікова, Артем Міхалков, Георгій Натансон, Мурат Ібрагімбеков, Георгій Параджанов, Олег Фомін, Катерина Двигубська та інші.

У головних ролях знялися Федір Бондарчук, Євген Миронов, Марія Миронова, Дмитро Дюжев, Любов Толкаліна, Данило Козловський, Євген Стичкін, Аліса Гребенщикова, Максим Суханов, Іван Охлобистін, сам Кончаловський та Артем Міхалков.

Нагадаємо також, що сьогодні в київських кінотеатрах Київ і Жовтень стартує показ нової добірки найкращих короткометражних фільмів Futurе Shorts. The best, до якої серед інший увійшов і український фільм.

Корреспондент