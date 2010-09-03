До Києва приїде Орнелла Муті

Конкурс краси Міс Україна-2010, який відбудеться 4 вересня в Палаці Україна в Києві, відвідає відома італійська кіноактриса Орнелла Муті, повідомляє газета Сегодня.

За даними газети, Муті замінить актрису Єву Лонгорію. Зірка серіалу Відчайдушні господині не зможе прибути в українську столицю, оскільки косметична фірма, з якою у неї контракт, призначила їй зйомки на день проведення Міс Україна.

Стосовно Муті, то передбачається, що вона приїде до Києва зі своїм коханим Фабрісом Керерве. За даними видання, 55-річна актриса зупиниться в готелі Інтерконтиненталь. Як розповіли організатори, Муті вельми вимоглива і бажає для себе все з розряду люкс - зустріч в аеропорту, номер, авто.

У Києві актриса пробуде майже добу, для неї передбачена екскурсія столицею.

За день до конкурсу прилетить до Києва і 49-річний Жан-Клод Ван Дамм, який увійде до складу журі Міс Україна-2010. Як повідомляє Сегодня, Ван Дамм, який часто приходив на українські вечірки в компанії української подруги Олени, прийде на шоу один.

"У них з Оленою зараз щось не заладилося, так що вони вже не разом", - розповіли газеті друзі Олени.

Конкурс Міс Україна-2010 відбудеться 4 вересня в Палаці Україна. Після цього в одному з київських клубів відбудеться вечірка (вхід коштує 500 грн).

За словами організаторів, на afterparty, гостей чекають фонтани шампанського, 25 кг чорної ікри і "величезний торт зі свічками". У меню вечора - мус з лосося з вершками, моцарелла з в`яленими помідорами, фламбірованна сьомга зі спаржею (продукт обливають алкоголем і підпалюють на сковорідці), тигрові креветки на суфле з кабачків, фуа-гра та інші делікатеси.

Шоу в Палаці Україна і наступна вечірка обійдуться організаторам понад $ 1 млн, повідомляє газета.

Нагадаємо, що головою журі Міс Україна-2010, а також головною зіркою afterparty мала стати скандальна американська зірка Періс Хілтон, проте днями її затримали в Лас-Вегасі за підозрою в зберіганні наркотиків. Наразі Хілтон перебуває під підпискою про невиїзд, тому не може приїхати до Києва.

*** Як повідомлялося раніше, організатором Національного конкурсу краси Міс Україна-2010 виступив український бізнесмен, засновник Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine Олександр Оніщенко.

На початку серпня на запрошення Онищенкоа до Києва приїхали голлівудські актори Сільвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен та Джейсон Стетхем.

У жовтні 2009 року Онищенко організував у Києві показ модної колекції одягу всесвітньо відомого дизайнера Елі Сааба. Кутюр`є особисто представив колекцію. Показ відвідали представники українського бізнесу, політики та шоу-бізнесу, а також українська актриса Ольга Куриленко.



