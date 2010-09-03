Американці не ходять на 3D-фільми

У США рекордно впала кількість відвідувачів кінотеатрів. Аналітики пов`язують це зі зростанням ціни на квитки, головним чином, на покази в форматі 3D.

Попри те, що за літо збори американських кінотеатрів зросли на $ 100 млн, статистика показує, що зараз у США в кіно ходить рекордно низька кількість глядачів.

За даними сайту Hollywood.com, цього року буде продано 552 млн квитків, що стане найнижчим показником з 2006 року, коли було продано більше 563 млн квитків.

Схожа ситуація складається в британських кінотеатрах.

Середня вартість квитка в США за останні 12 місяців зросла на 5%, повідомляє Національна асоціація власників кінотеатрів США.

У середньому глядачі платять $ 7,88 за квиток, що на 38 центів більше, ніж у 2009 році.

Квитки на тривимірні картини, такі як Історія іграшок-3, Битва титанів і Шрек назавжди, стоять при цьому на кілька доларів більше, ніж квитки на традиційні покази.

Історія іграшок стала єдиним фільмом цього літа, що подолав позначку в $ 400 млн. Як повідомлялося раніше, він встановив світовий рекорд касових зборів для анімаційного фільму і став першим мультфільмом, що зібрав у прокаті $ 1 млрд.

Збори фільму Залізна людина-2 в США перевищили $ 300 млн. Початок Крістофера Нолана, а також мультфільми Шрек назавжди і Огидний Я зібрали приблизно по $ 200 млн кожен.

Деякі фільми, які обіцяли стати хітами літа, провалилися. До комерційних невдач зараховують Секс у великому місті-2, Принц Персії: Піски часу і Учень чарівника.

Нагадаємо, що 27 серпня на екрани вийшла оновлена версія Аватар - фільму, який по суті і викликав моду на 3D-кіно. Проте новий Аватар не зміг повернути до себе інтерес глядачів. У США він опинився лише на 12 рядку рейтингу: картина змогла принести тільки $ 4 млн. Ще $ 4,3 млн Аватару приніс прокат у 14 країнах світу.

Корреспондент

