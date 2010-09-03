Узбеки зняли 3D-мультфільм

Узбекистані зняли перший 3D-мультфільм Іншопланетний гість за мотивами вірша, написаного автором гімну Узбекистану і віце-прем`єром країни Абдуллою Аріповим.

Зйомки 15-хвилинного мультфільму тривали більше року, а його бюджет склав $ 92 000. Проект був здійснений компанією Cinema Production на замовлення Національного агентства Узбеккіно, повідомляє CA-News.

Іншопланетний гість розповідає про прибульця, що потрапив на Землю після краху космічного корабля.

Мультфільм був проведений в рамках державної програми з підтримки узбецького кінематографа. У рамках цієї програми в 2010 році на виробництво десяти мультиплікаційних і чотирьох художніх фільмів для дітей та молоді виділено $ 3,1 млн.

Тим часом у Києві знімають 3D-комедію Ржевський проти Наполеона.

Нагадаємо також, що нещодавно поляки зняли в 3D-форматі перший короткометражний документальний фільм про розбомблену Варшаву часів Другої світової війни - City of Ruins (Місто руїн).



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