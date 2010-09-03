Спогади Тоні Блера стали бестселером

Книга спогадів, написана колишнім прем`єр-міністром Великобританії Тоні Блером, стала найбільш проданою книжкою в Англії за наслідками першого дня продажів.

Мемуари під назвою "A Journey" ("Шлях") присвячені тому періоду життя Блера, коли він очолював уряд.

У США книга продається дещо гірше – вона лише на 12-му місці в списку бестселерів, а в Канаді їй вдалося дістатися до 9-го. Читачі у Франції і Німеччині інтересу до мемуарів Блера практично не проявляють – у цих країнах книжка на 366-му і 529-му місці. Проте, представник мережі книжкових магазинів Waterstone назвав успіх книги "колосальним" і "безпрецедентним".

Точні дані з продажу з`являться у наступний вівторок, 7 вересня.

Мемуари Тоні Блера містять опис Іракської війни, подій 11 вересня 2001 року в США і смерть принцеси Діани.

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