Памела Андерсон приїде до Києва

Знаменита супермодель і актриса Памела Андерсон приїде на конкурс краси Міс Україна-2010, який відбудеться 4 вересня в Палаці Україна в Києві.

Про це Кореспондент.net повідомили організатори конкурсу.

Памела Андерсон приїде замість Періс Хілтон, яка днями була затримана в Лас-Вегасі за підозрою в зберіганні наркотиків. Раніше повідомлялося, що замість Періс до Києва може приїхати актриса Шерон Стоун.

Зірка Playboy ввійде до складу жюрі Міс Україна-2010, куди також потрапили: актриса Орнелла Муті (голова журі), актор Жан-Клод Ван Дамм, Міс Світу Ксенія Сухінова, президент компанії Zepter International Філіп Цептер, президент Міжнародного Одеського кінофестивалю Вікторія Тигіпко, радник Президента України Віталій Журавський, ведучий телекналу Інтер Олег Панюта і глава комітету Міс Україна Сергій Матяш.

Для гостей вечора співатимуть Кріс Норман і українські співачки Віра Брежнєва, Ольга Горбачова та Ірина Билик. Ведучим конкурсу буде Іван Ургант.

За даними організаторів, на фінал Національного конкурсу краси Міс Україна-2010 акредитовано 357 представників ЗМІ.

У прес-службі конкурсу також повідомили, що запрошення відвідати Київ від організаторів Міс Україна-2010 одержали такі знаменитості, як Кевін Костнер, Ерос Рамазотті, Міхаєль Шумахер,, Наомі Кемпбелл, Шерон Стоун, Мег Райан, Кароліна Куркова, Сінді Кроуфорд та інші.

Фінал ХХ-го ювілейного конкурсу Міс Україна-2010 відбудеться 4 вересня в Національному палаці «Україна». 26 дівчат боротимуться за титул Міс Україна і дорогоцінну корону вартістю 250 000 євро.

Крім того, учасниці конкурсу, члени журі і VIP-гості одержать у подарунок набір косметики вартістю 10 000 євро.

Корреспондент.net