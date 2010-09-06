У роботах Деміена Хьорста знайшли плагіат

12:15, 06 вересня 2010
Культура
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До списку потрапило 15 робіт художника

При цьому сліди плагіату в 8 роботах британського художника Деміена Хьорста виявлені вперше

Одного з найбагатших митців світу Деміена Хьорста звинуватили в плагіаті 15 робіт, повідомляє The Guardian.

Таку заяву зробив Чарльз Томсон - співзасновник групи художників, які називають себе "стакістамі" (stuckists) і виступають за повернення до традиційних прийомів у мистецтві.

Своє звинувачення у плагіаті Томсон опублікував в журналі The Jackdaw. За словами художника, принаймні у 15 творах Хьорст "надихався" роботами інших художників.

При цьому, за словами Томсона, сліди плагіату в 8 роботах виявлені вперше.

До списку "сплагіачених" потрапили такі твори Хьорста: інсталяція "Pharnacy", представлена ним у 1992 році, більш ранні його інсталяції у вигляді медичних кабінетів, робота, що представляє собою розп`ятому вівцю у формальдегіді, а також деякі картини.

"Хьорст позиціонує себе, як великий художник, але багато з його робіт існує лише тому, що інші художники придумали оригінальні ідеї, які він вкрав", - зауважив Томсон.

До слова, Деміена Хьорста вже неодноразово звинувачували у плагіаті.

Так, у 2003-му та 2006-му роках Хьорста називав плагіатором фахівець з комп`ютерної графіки і художник Роберт Діксон. Він заявляв, що художник використовував його малюнок "True Daisy" при створенні своєї роботи "Valium".

А в 2000-му році Хьорст заплатив відступні, сума яких не розкривається, автору іграшкової анатомічної моделі, на основі якої він створив свою бронзову скульптуру "Гімн".

Українська правда

 

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