Табачник намагається "прищепити нашим дітям комплекс яничарства"

Івано-Франківська облрада вимагає відставки міністра освіти Табачника

Івано-Франківська обласна рада вимагає відставки міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні облради, прийнятому сьогодні на сесії, на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та народних депутатів України від Івано-Франківщини.

«Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, знову звертаємо увагу влади і суспільства на неприпустимі дії та висловлювання міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА та вимагаємо негайної відставки особи, яка є відверто ворожою до української нації і не має морального права керувати українським шкільництвом, - наголошується у документі. – Те, що Кабінет міністрів не реагує на неодноразові звернення та заяви як депутатів, так і громадськості, а Верховна Рада неспроможна проголосувати відставку міністра-українофоба, тільки додає йому зухвалості».

Депутати Прикарпаття вважають, що «як «вовк в овечій шкурі» поводиться Дмитро ТАБАЧНИК на освітянській ниві». «Переписуючи підручники історії, применшуючи значення історичних подій та діячів минулих епох, відновлюючи сталінсько-брежнєвські стереотипи, він намагається знову прищепити нашим дітям комплекси меншовартості та яничарства», - сказано у зверненні.

На думку депутатів, «вершиною цинізму стало чергове «одкровення» міністра у День знань”. Як йдеться у документі, “саме першого вересня ТАБАЧНИК заявив газеті «Аргументи і факти в Україні», що «визначення Голодомору як геноциду українського народу є вигадками закордонних істориків...».

Облрада вважає, що “горе-міністра давно вже пора зупинити та притягти до кримінальної відповідальності за неодноразове порушення ст. 2 Закону України «Про Голодомор 32-33-х років в Україні», де публічне заперечення Голодомору визнано наругою над пам’яттю мільйонів жертв та приниження гідності українського народу».

«Вважаємо неможливою присутність в ешелонах влади людей з таким мисленням, - йдеться у зверненні. – Застерігаємо щодо шкоди, якої вони завдають як консолідації суспільства, так і міжнародному іміджу держави, яку принижують і ганьблять».

Івано-Франківська облрада вимагає «знову винести на розгляд сесії Верховної Ради України постанову про усунення ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти».

За це рішення проголосували 72 депутати обласної ради.