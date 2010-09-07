Організатори "Міс Україна" судитимуться з Памелою Андерсон?

Організатори конкурсу "Міс Україна-2010" подають до суду на "силіконову діву" Памелу Андерсон, пише "Life Showbiz".

За даними видання, українська сторона звинувачує американську секс-діву в порушенні умов контракту і вимагає компенсацію в розмірі 300 тисяч доларів.

Подейкують, що Памела не виконала низку чітких встановлених умов та зобов`язань, заздалегідь прописаних у договорі.

Так, для зіркових гостей, які завітали до Києва на фінал конкурсу "Міс Україна-2010", однією з таких умов нібито була обов`язкова присутність на закритій вечірці після фіналу конкурсу та інтерв`ю одному з телеканалів.

Колеги Андерсон Орнелла Муті та Елізабет Херлі свої зобов`язання виконували, а ось Пем деякі пункти контракту вирішила проігнорувати.

"Зараз юристи компанії Олександра Онищенка зайняті складанням позову щодо пані Андерсон та її менеджменту", - розповіла член організаційного комітету "Міс Україна-2010" Ірина Ялова.

"Деякий час піде на підготовку документів і уточнення нюансів, наприклад, де буде розглядатися ця справа", - зауважила співрозмовниця видання.

Як пише газета, організатори конкурсу краси мають намір стягнути із заморської красуні 300 тисяч доларів. Тобто вимагатимуть у Памели Андерсон повернути заплачений їй гонорар за порушення умов договору.

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