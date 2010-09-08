У Києві продаватимуть Сомова, Котарбінського, Пимоненка...

18 вересня у Києві продаватимуть роботи 10 - 17 вересня в музеї «Духовні скарби України» (вул. Десятинна, 12) відбудеться передаукціонна виставка “Колекційний живопис, іконопис та декоративне мистецтво ХІХ – ХХ ст.”. Сам аукціон відбудеться 18 вересня.

Про це УНІАН повідомила мистецтвознавець та голова аукціонного дому «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

За її словами, під час виставки буде представлено низку знакових лотів – "Ранок у сосновому лісі" (1934 р.) російського художника-передвижника Станіслава Жуковського, організатора об’єднання «Союз русских художников», видатного учня І.Левітана і вчителя Великої княгині Ольги Романової. Він є одним із найвідоміших російських пейзажистів початку XX ст. Пейзаж "Березовий гай" (1903 р.) Костянтина Сомова, засновника об`єднання «Мир искусства» та одного з найдорожчих та найбажаніших на світових аукціонах російського художника. Його картина «Радуга» (1927) входить до топ-10 найдорожчих картин російських художників за всю історію світових аукціонних продаж. У 2007 вона була продана на аукціоні Christie’s за 6,5 млн. доларів при стартовій ціні $800 000.

Серед топ-лотів Картина "Роса" (початок ХХ ст.) Вільгельма Котарбінського. Художник вважається українським та російським водночас. В.Котарбінський – видатний символіст, найяскравіший представник стилю «модерн». Майже все творче життя художника пройшло в Києві. В.Котарбінський брав участь у розпису Володимирського собору. Він єдиний з творців Володимирського собору, хто похований на Байковому кладовищі. За життя художник був надзвичайно популярним. Його роботи купували для видатних зібрань того часу, а саме – музею Імператора Олександра III, колекції Богдана Ханенка тощо. Безліч його робіт репродукована на листівках того часу. Окрім того, будуть представлені роботи Іллі Занковського, Миколи Пимоненка та інших.

Також до уваги відвідувачів будуть виставлені роботи видатного українського живописця, академіка Імператорської Академії мистецтв, першого вчителя К.Малевича, майстра пейзажного та жанрового живопису Миколи Пимоненка "Київський вокзал" та "Біля криниці" (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). В 1909 картина художника «Гопак» була придбана Лувром.

Крім живопису, на виставці буде представлений блок декоративно-прикладного мистецтва, де відвідувачі матимуть змогу оцінити унікальні бронзові скульптури Болеслава Цибіса та Григорія Крука, помилуватися витворами німецької королівської порцелянової мануфактури та дізнатися про емблему першого жіночого масонського ордену, а також про надзвичайно рідкісний екземпляр антикварної ляльки з трьома обличчями.

Публічне відкриття передаукціонної виставки відбудеться 9 вересня за участю популярних артистів політиків та митців.

Телефон для акредитації: +38 067 507 84 55.