Російська стала регіональною на Запоріжжі

Запорізька обласна рада присвоїла російській мові статус регіональної на території області.

Таке рішення облрада ухвалила на сесії в середу, 8 вересня, повідомляють "Українські новини".

"Констатувати, що в Запорізькій області російська мова як мова міжнаціонального спілкування використовується в усіх сферах громадського життя і є регіональною мовою", - говориться в рішенні.

У пояснювальній записці зазначається, що в такий спосіб облрада вирішила зняти обмеження використання російської мови в засобах масової інформації та в закладах освіти регіону.

Відповідно до рішення, виконавчим органам облради доручено здійснити заходи для використання одночасно з державною українською мовою і російську мову в роботі Запорізької облради.

Вирішено створити тимчасову комісію з питань сприяння використанню європейського законодавства, яка має розробити і внести на розгляд сесії заходу щодо розвитку й захисту російської мови в Запорізькій області.

Також українською та російською мовами будуть публікуватися рішення облради.

Крім цього, облрада вирішила звернутися до Верховної Ради з пропозицією в повному обсязі імплементувати Європейську хартію регіональних мов, мов меншин.

Як відомо, 5 липня 2006 року Запорізька міськрада надала російській мові статус регіональної на території міста.

Але в лютому 2007 Апеляційний суд Запорізької області залишив у силі рішення суду Орджонікідзевського району, яким скасовується рішення Запорізької облради про надання російській мові статусу регіональної.

У червні 2007 року Запорізька облрада надала російській мові статус регіональної, після чого прокуратура оскаржила це рішення в суді.

Як відомо, рішення Донецької облради й Севастопольської міськради про надання російській мові статусу регіональної на цих територіях скасовані судом.

Україньска правда