Львів насолоджуватиметься австрійськими вечорами

До кінця року у львівському культурно-мистецькому центрі «Дзиґа» відбудеться серія безкоштовних лекцій на різноманітні теми культури, що розвивалася на теренах австро-угорської імперії.

Як пояснив відомий український літератор та ініціатор й куратор проекту «Австрійські вечори у Львові» Тимофій Гаврилів, у вересні-грудні цього року зацікавлені зможуть відвідати лекції Юрія Бірюльова «Львівська сецесія» – 23 вересня, Юрія Рочняка «Архітектура засніжених схилів» – 28 жовтня, Юрія Винничука «Субкультура львівських батярів» – 18 листопада та Петра Рихла «Німецька література Буковини як складова австрійського літературного процесу» – 9 грудня.

Вхід на «Австрійські вечори» – вільний.