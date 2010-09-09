У Львові відкрилася виставка про підпілля Греко-католицької церкви

8 вересня владики, члени Синоду Єпископів УГКЦ, який зараз проходить у Львові, ознайомилися з виставкою, присвяченою 20-річчю легалізації УГКЦ. Її назва «До світла воскресіння крізь терни катакомб». Фотовиставка, що її підготував Інститут історії Церкви Українського католицького університету викликала у владик велике зацікавлення.

«Цією виставкою Інститут історії Церкви прагне висловити подяку усім відомим і невідомим мученикам та ісповідникам віри, які своїм життєвим подвигом спричинились до того, щоб Українська Греко-Католицька Церква відродилася на українській землі оновленою та збагаченою», – повідомив під час презентації директор Інституту історії Церкви о. Андрій Михалейко.

В основу експозиції лягли матеріали Інституту, передусім спомини очевидців та активних учасників підпілля, які було зібрано протягом 1992-2009 років, а також документи держархівів, світлини з приватних збірок. Виставку зорганізовано за фінансової підтримки Львівської обласної ради, у співпраці з Державним галузевим архівом СБУ, Музеєм історії релігії (Львів) та Центром досліджень визвольного руху. Автори проекту – о. Тарас Бублик, Світлана Гуркіна, Ірина Коломиєць, Оксана Касічник та о. Андрій Михалейко. Художнє оформлення здійснила Ольга Сало.

У виставці показано життєві історії представників греко-католицького клиру, чернецтва, мирян, у кожній з яких – неповторна людська доля. Всі разом вони є свідченням глибокої християнської віри та незламної вірності своїй Церкві й народу. Хронологічно виставка охоплює період від 1939 до 1991 рр. та відображає три важливі етапи трагічної і водночас героїчної історії УГКЦ ХХ столітті – насильницьку ліквідацію, підпілля та легалізацію в 1989 р. За задумом розробників проекту, матеріали фотовиставки на окремих прикладах повинні узагальнити й представити становище цілої Церкви в умовах переслідувань, розкрити форми спротиву й підпільної діяльності духовенства та мирян, методи боротьби за визнання своїх прав.

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