Сергій Табунщик з новим проектом

З 30-го вересня 2010 р. Сергій Табунщик представляє новий проект „Джаз-клуб кожен четвер”, який буде проходити в Арт-клубі „Київ”.

Кожного четверга для Вас будуть представлені авторські програми у виконанні кращих джазових колективів Києва та України.

Початок концертів о 21:00.

***Сергій Табунщик – відомий український музикант і композитор. Приймав участь у багатьох українських джазових проектах, серед яких квінтет Юрія Шепети, тріо Сергія Овсянікова, тріо Олексія Боголюбова, тріо Родіона Іванова, група Ігоря Закуса, группа Млади та багато інших. Зараз Сергій Табунщик композитор та продюсер співачки Млади.

Інформація з приводу виступів колективів: http://vkontakte.ru/club19759967.