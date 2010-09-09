Джаз у Коктебелі: Скрипка, Фрієрсон, «Серебряная Свадьба»

Сьогодні в Криму відкривається традиційний фестиваль “Джаз Коктебель”, який триватиме до 12 вересня.

Як і минулого року, основні заходи відбуватимуться на двох головних сценах: NuJazz Stage і Волошинській сцені в саду будинку-музею поета.

На сцені NuJazz виступлять зірки вітчизняної і закордонної музики: скандинавський гурт FAERD Trio, кабаре-бенд з Білорусі «Серебряная Свадьба» (минулорічне “відкриття” фестивалю), Олег СКРИПКА з джаз-кабаре «Забави» і легендарна російська група “Аукцыон” зі спеціальною програмою, яку можна буде почути тільки на фестивалі в Коктебелі.

Також гості фестивалю зможуть послухати знаменитого американського барабанщика Ела ФОСТЕРА і давнього друга фестивалю, «душу і голос групи DePhazz» Карла ФРІЄРСОНА.

Вдень виконавців на NuJazz сцені можна буде слухати безкоштовно.

Цього року у рамках фестивалю також буде представлена кінопрограма “Музична ейфорія”, в рамках якої покажуть кращі артхаузні фільми, пов’язані з джазом.

Водночас на Волошинській сцені виступлять джазові музиканти, які виконують концептуальну імпровізаційну музику.

Уже традиційно партнером фестивалю виступає ТМ “Коктебель”.