На Форум видавців у Львові з’їдеться майже 300 письменників

У Львові 15–19 вересня відбудеться 17-й Форум видавців. У ньому візьме участь 291 автор із 24 країн. Приїдуть польські письменники Януш Леон Вишневський, Марек Краєвський, Кшиштоф Варга. До події переклали й видали дві книжки Вишневського – ”С@мотність у мережі” й ”Аритмія почуттів”.

Із читачами зустрічатимуться літератори Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Ольга Богомолець. Окрім Палацу мистецтв, заходи відбудуться у філармонії, мистецькому центрі ”Дзиґа”, театрах ім. Курбаса і ”Воскресіння”, книгарнях і кав’ярнях.

– За 17 років змінилося все, – каже Олександра Коваль, 52 роки, президент Форуму. – В людей, що познайомилися на першому Форумі, діти вже школу закінчили. Тоді було 47 учасників, зараз 790. Ми представимо 600 українських та іноземних видавництв.

Призовий фонд конкурсу ”Найкраща книга” – 50 тис. грн. Подали заявки 298 видань.

– Американський бізнес-консультант Адріан Сливоцький проведе майстер-клас ”Прорив”. Розкаже, як використовувати кризу для зростання ефективності книжкового бізнесу. Прочитає лекцію і Михайло Фрідман – власник ”Альфа-банку”. Минулі рази Форум відвідував президент. Сподіваюся, ця традиція збережеться і цього року, – додає Олександра Коваль.

Gazeta.ua