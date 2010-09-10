У Києві відкривається виставка динозаврів у натуральну величину

З 10 вересня в Печерському ландшафтному парку, на Співочому полі, відкривається виставка "Світ динозаврів", на якій можна буде побачити більше 50 експонатів динозаврів, відтворених у натуральну величину за останніми науковими досягненнями.

На чотирьох гектарах печерських горбів поселяться стегозаври, диплодоки, трицератопси, археоптерикси, величний тираннозавр та інші доісторичні рептилії. Тут будуть представлені експонати триасового, юрського, крейдового періодів. Розміри експонатів вражаючі: до шести метрів у висоту, довжина деяких досягає 23-ох метрів.

Крім того, відвідувачі виставки зможуть дізнатися про стародавні рептилії із захоплюючої розповіді екскурсовода, взяти участь у "розкопках" останків динозаврів; оглянути експозицію доісторичних скам`янілостей, де будуть представлені: єдиний в Україні скелет справжнього динозавра, щелепа мамонта, трилобіту, амонітів, мозазаврів, риб.

Також заплановані різноманітні розваги для дітей і дорослих: караоке, конкурси, атракціони, граффіті-шоу, діно-квест. Тут же можна буде придбати цікаві подарунки та сувеніри.

Експозиція працює з 10:00 до 20:00 щодня з 10 вересня по 31 жовтня 2010 року. Вартість квитків: для дітей до 5 років (за наявності свідоцтва про народження) – безкоштовно; для дітей від 6 до 16 років (за наявності свідоцтва про народження) – 40 грн.; для дорослих – 60 грн. Сімейний квиток на 4 персони (тільки у будні дні) – 100 грн.

Дана виставка – міжнародний проект, який проходить у великих містах Євросоюзу і вперше представлена в Києві.

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