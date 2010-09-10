“Щастя моє” Сергія Лозниці номіновано на премію Європейської кіноакадемії

Оголошено номінантів на 23 премію Європейської кіноакадемії (European Film Awards).

У список потрапила стрічка "Щастя моє" (Україна-Німеччина-Нідерланди) українського режисера Сергія Лозниці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі одного з продюсерів фільму Олега Кохана.

Більше дві тисячі членів EFA шляхом голосування виберуть переможців, імена яких стануть відомі 4 грудня на урочистій церемонії в Талліні (Естонія).

Цього року список номінантів на нагороди Європейської кіноакадемії складається з 46 фільмів, що представляють 32 країни.

Крім фільму Сергія Лозниці “Щастя моє” на нагороди європейських академіків претендують такі фільми, як “Турне” Матьє Амальріка (Франція), «Про людей і богів» Ксавьє Бовуа (Франція), «Ще один рік» Майка Лі (Великобританія) , «Фільм соціалізм» Жан-Люк Годара (Швейцарія-Франція) представлені цього року в програмах Каннського МКФ, а також новий фільм Романа Поланські «Привид» (Франція-Німеччина-Великобританія), призер Берлінського МКФ «Як я провів цим літом» (Росія) Олексія Попогребського та ін.

Тим часом, 11 вересня на МКФ в Торонто пройде північноамериканська прем`єра «Щастя мого».

22 і 23 вересня художній фільм Сергія Лозниці «Щастя моє» буде показаний в конкурсі фестивалю “Текстура”, перший випуск якого проходить з 18 по 28 вересня в Пермі. Творці фестивалю привезуть до Пермі колекцію російських і закордонних фільмів і спектаклів, що відобразили «нову реальність через нову мову, нові технології або нові теми».

30 вересня картину покажуть в Лінкольн Центрі в Нью-Йорку, в програмі 48-го Нью-йоркського кінофестивалю.

Прем`єра і прокат “Щастя мого” в Україні заплановані на жовтень 2010.