Forbes склав список найдорожчих акторів Голлівуду

Найдорожчим голлівудським актором у цьогорічному рейтингу Forbes став 47-річний Джонні Депп. У трійці лідерів також опинилися комедійний актор Бен Стіллер та Том Хенкс, який цього року добряче заробив не лише як актор, а й як режисер.

Безперечним лідером цьогорічного рейтингу Forbes виявився Джонні Депп, завдяки ролі Божевільного капелюшника у стрічці Тіма Бертона "Аліса в Країні чудес". Він виявився єдиним актором, якому одразу вдалося з`явитися у двох стрічках, що заробили мільярд у світовому прокаті - другою став "Турист", де він зіграв у парі з актрисою Анджеліною Джолі.

Особистий прибуток Деппа за минулий рік становить 75 мільйонів доларів.

На другому місці опинився Бен Стіллер із річним заробітком у 53 мільйони доларів. Фільми з його участю лише у США принесли прибуток у 2 мільйони, зробивши актора одним з найдорожчих у Голлівуді.

Чималий аванс Стіллер отримав й за участь у комедії "Знайомство з батьками - 3", повідомляє Forbes.

Третю сходинку посідає Том Хенкс, що заробив за рік 45 мільйонів доларів - завдяки стрічкам "Янголи та демони" та "Ларрі Краун". В останньому фільмі 54-річний Хенкс не лише зіграв, а й став сценаристом та режисером. На знімальному ж майданчику його партнеркою стала актриса Джулія Робертс.

У скарбничку актора Адама Сендлера за минулий рік додалося 40 мільйонів доларів, й, відповідно, він посідає четверте місце в рейтингу. На додачу до акторських гонорарів, він заробив як продюсер стрічок "Герой супермаркету" та "Хранителі зоопарку".

Завершує "найдорожчу голлівудську п`ятірку" Леонардо ДіКапріо, який має 28 мільйонів доларів.

Цього року актор довів, що він справді вартий чималих гонорарів у "драмах для дорослих", зігравши у трилері Мартіна Скорсезе "Острів проклятих". Стрічка зібрала у світовому прокаті 300 мільйонів доларів. Втім, її перевершив останній фільм із ДіКапріо, "Початок", що приніс своїм творцям 700 мільйонів доларів.

Шосту сходинку посідає Деніел Редкліфф із 25 мільйонами. Невдовзі актор матиме змогу довести світові, що він - не лише Гаррі Поттер, адже у 2011-му році історія про юного чарівника має добігти кінця із другою частиною "Гаррі Поттера й дарунків смерті".

Сьоме місце належить Робертові Дауні-молодшому. За останній рік "Шерлок Холмс" заробив 22 мільйони доларів.

Так само 22 мільйони доларів та восьму сходинку одержав Том Круз, який наразі працює над четвертим фільмом "Місія нездійсненна".

Дев`яте місце одержав Бред Пітт, який одержав чималу копієчку за роль в успішній стрічці "Безславні виродки" й, окрім того, виступив одним з продюсерів фільму "Їж, молися, кохай" із Джулією Робертс у головній ролі.

Загальний прибуток Пітта за останній рік склав 20 мільйонів доларів.

Наприкінці десятки опинився Джордж Клуні, якому вдалося заробити 19 мільйонів доларів. Стрічка "Мені б у небо" принесла акторові номінацію на Оскар, а творцям фільму - 163 мільйони в прокаті.

Українська правда