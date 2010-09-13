«Сєрєбряная свадьба» сьогодні відіграє концерт у Києві
12:40, 13 вересня 2010Культура
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Sullivan Room відкриває сезон осінь 2010
Українська філія одного з клубів світу «Sullivan Room» відкриває сезон.
Відкриття відбудеться 13 вересня. Сезон відкриє ексклюзивний концерт кабаре бенду з Білорусі «Сєрєбряная Свадьба». Святковий настрій підтримає проект з Росії «ОдноНО», який 17 вересня, в клубі Sullivan Room, презентуватиме свій альбом «Вільний чи мертвий», концерт «ОдноНо» продовжить нью-йоркський DJ Rus Deep.
Кабаре бенд «Сєрєбряная свадьба» (Білорусь):
Дата: 13 вересня
Час: 21:00
Місце: клуб Sullivan Room (вул. Прорізна 8)
Вхід: попередній продаж – 100 грн., в день концерту – 150 грн., VIP – 300 грн.
Замовлення квитків: 067-658-58-74, http://www.jazzkassa.kiev.ua/
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