«Сєрєбряная свадьба» сьогодні відіграє концерт у Києві

Sullivan Room відкриває сезон осінь 2010

Українська філія одного з клубів світу «Sullivan Room» відкриває сезон. Відкриття відбудеться 13 вересня. Сезон відкриє ексклюзивний концерт кабаре бенду з Білорусі «Сєрєбряная Свадьба». Святковий настрій підтримає проект з Росії «ОдноНО», який 17 вересня, в клубі Sullivan Room, презентуватиме свій альбом «Вільний чи мертвий», концерт «ОдноНо» продовжить нью-йоркський DJ Rus Deep. Кабаре бенд «Сєрєбряная свадьба» (Білорусь): Дата: 13 вересня Час: 21:00 Місце: клуб Sullivan Room (вул. Прорізна 8) Вхід: попередній продаж – 100 грн., в день концерту – 150 грн., VIP – 300 грн. Замовлення квитків: 067-658-58-74, http://www.jazzkassa.kiev.ua/

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