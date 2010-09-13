Вуді Аллен викинув зі свого фільму Карлу Бруні

Режисер Вуді Аллен вирізав зі свого фільму епізоди з дружиною президента Франції.

Кінодебютантка Карла Бруні всупереч очікуванням своїх шанувальників не зможе засвітитися на великому екрані.

Знаменитий голлівудський режисер Вуді Аллен ухвалив рішення замінити в своєму новому фільмі "Північ у Парижі" 42-річну дружину президента Франції Ніколя Саркозі на молоду, але досвідченішу актрису.

Зйомка епізодів з Карлою Бруні пройшла ще в липні. Згідно сценарію, Карла повинна була, не кажучи ні слова увійти до паризької булочної, а потім вийти з неї з багетом у руках з максимально серйозним виразом обличчя.

Вуді Аллен залишився задоволений лише 12-м дублем починаючої актриси – короткий епізод доводилося перезнімати кілька разів. Врешті-решт Аллен узяв на її роль актрису удвічі молодшу.

"Звичайно, перша леді Франції, що несе по Парижу багет, – це, безумовно, символічно, але Лі Седу просто краще грає", – повідомило джерело.

У одному з інтерв`ю сама Бруні зізнавалася, що, можливо, вона і жахлива актриса, але хотіла б сказати своїм внукам, що грала у фільмі у Вуді Аллена.

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