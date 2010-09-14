Сергій Жадан презентує роман «Ворошиловград» у Києві

Всеукраїнський тур Сергія Жадана на підтримку його нової книжки „Ворошиловград” триває. 21 вересня письменник буде в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі видавництва «Фоліо».

О 16.00 усіх запрошують до «Національної парламентської бібліотеки України» (вул. Грушевського, 1) на презентацію роману „Ворошиловград”, під час якої кожен зможе поспілкуватися з автором, почути уривки нового роману в його прочитанні й отримати автограф.

Після Києва презентації відбудуться в Кіровограді, Дніпропетровську та Харкові.

Кіровоград – 22.09.2010. 17:30 – 19:00 – Обласна наукова бібліотека ім. Д.Чижевського, вул. Карла Маркса, 24.

Дніпропетровськ – 23.09.2010. 18:00–19:00 – музей "Літературне Придніпров`я", просп. Карла Маркса, 64

Харків – 24.09.2010. 15:00 – 16:00 – автограф-сесія в магазині "Університетський будинок книги", пл. Свободи, 6. 18:00 – 19:00 – Книгарня Є, вул. Сумська, 3.

Вхід вільний