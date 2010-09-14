Сергій Жадан презентує роман «Ворошиловград» у Києві
Триває всеукраїнський тур письменника
Всеукраїнський тур Сергія Жадана на підтримку його нової книжки „Ворошиловград” триває. 21 вересня письменник буде в Києві.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі видавництва «Фоліо».
О 16.00 усіх запрошують до «Національної парламентської бібліотеки України» (вул. Грушевського, 1) на презентацію роману „Ворошиловград”, під час якої кожен зможе поспілкуватися з автором, почути уривки нового роману в його прочитанні й отримати автограф.
Після Києва презентації відбудуться в Кіровограді, Дніпропетровську та Харкові.
Кіровоград – 22.09.2010. 17:30 – 19:00 – Обласна наукова бібліотека ім. Д.Чижевського, вул. Карла Маркса, 24.
Дніпропетровськ – 23.09.2010. 18:00–19:00 – музей "Літературне Придніпров`я", просп. Карла Маркса, 64
Харків – 24.09.2010. 15:00 – 16:00 – автограф-сесія в магазині "Університетський будинок книги", пл. Свободи, 6. 18:00 – 19:00 – Книгарня Є, вул. Сумська, 3.
Вхід вільний
«Ворошиловград» – роман жорсткий, меланхолійний та реалістичний. Одного дня ти дізнаєшся, що твій брат зник, приятелі – фінансові аферисти, а бізнес намагаються перекупити представники підозрілих структур. Реальність виявляється хисткою та зникомою, життя робить крок убік, і ти несподівано опиняєшся поміж своїм минулим, де на тебе чекають друзі, й майбутнім, де на тебе чекають вороги. Історії українського рейдерства присвячується… На відміну від попередніх прозових творів, у новому романі читачі дізнаються про цікаві аспекти розвитку джазу на Сході та Півдні України. Книга присвячена маловідомим сторінкам культурного становлення Ворошиловградщини та Донеччини й демонструє Донбас як батьківщину українського джазу та неповторного соулу…
Одного дня ти дізнаєшся, що твій брат зник, приятелі – фінансові аферисти, а бізнес намагаються перекупити представники підозрілих структур. Реальність виявляється хисткою та зникомою, життя робить крок убік, і ти несподівано опиняєшся поміж своїм минулим, де на тебе чекають друзі, й майбутнім, де на тебе чекають вороги. Історії українського рейдерства присвячується… На відміну від попередніх прозових творів, у новому романі читачі дізнаються про цікаві аспекти розвитку джазу на Сході та Півдні України. Книга присвячена маловідомим сторінкам культурного становлення Ворошиловградщини та Донеччини й демонструє Донбас як батьківщину українського джазу та неповторного соулу…