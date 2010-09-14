Голівуд розпочав зйомки фільму про Фредді Мерк’юрі

Голівуд розпочав зйомки однієї з найочікуваніших стрічок - фільму-біографії легендарного лідера британської рок-групи Queen Фредді Мерк’юрі (1946-1991).

Після багаторічних наполегливих домовленостей свою згоду на зйомки фільму нарешті дали музиканти Queen - гітарист Брайан Мей, ударник Роджер Тейлор і бас-гітарист Джон Дікон, а також менеджер колективу Джим Біч.

Сьогодні стало відомо, що колеги Мерк’юрі дали дозвіл на використання музики у новому фільмі, повідомляє ІТАР-ТАРС із посиланням на The Sunday Express.

Стрічка ще не отримала назви. Проте, як повідомив виданню один з представників проекту, після наполегливих зусиль і фінансових пропозицій з боку Голівуду ідея почала реалізовуватися.

"Картину не можна створити без приголомшливої музики колективу, а музиканти досі відповідали відмовою", - додав представник.

Фільм, як сподіваються учасники проекту, вийде на екрани наприкінці майбутнього року - до 20-річної річниці смерті видатного музиканта.

Нагадаємо, що 12 вересня 2008 року група Queen і Пол Роджерс виступили у Харкові з концертом, присвяченим боротьбі зі СНІДом. Саме від цієї хвороби помер Фредді Мерк’юрі.



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