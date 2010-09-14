Науковці «Острогу» розроблятимуть турмаршрути для Рівненщини

Науковці Національного університету «Острозька академія» розроблятимуть туристичні маршрути для Рівненщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про спільну роботу в цьому напрямку домовились заступник голови облдержадміністрації Олексій ГУБАНОВ та представники наукової еліти національного університету. Напрацювання щодо розробки нових туристичних маршрутів краю вже є, адже над цим трудилася робоча група рівненських науковців.

На думку О.ГУБАНОВА, тепер виникла необхідність у структурі, яка б постійно опікувалась цією сферою і «Острозька академія», як науково-освітній центр, ідеально для цього підходить.

Працюватимуть обласні фахівці та науковці академії спочатку над створенням методики опису та розробки туристичних маршрутів Вони й спроектують методику, яка, у подальшому, стане в пригоді й іншим регіонам. Інша група розроблятиме лише туристичні маршрути, а ще одна - заходи для їх популяризації.

Розвиток туризму на теренах Рівненщини - один з основних проектів концепції соціально-економічного розвитку краю «Західна брама», розробленої в облдержадміністрації.