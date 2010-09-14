«День» видав нову книжку «Екстракт +200»

16 вересня 2010 року о 16.00 у Львові, в Дзеркальній залі Палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15), відбудеться презентація нового видання із серії «Бібліотека газети «День» – двотомника «Екстракт +200».

Про це УНІАН повідомили в газеті «День».

Під час презентації відбудеться також вільна дискусія на тему: «Побудова нової гуманітарної парадигми. Якої журналістики потребує сьогодні українське суспільство?» за участю авторів нового видання та гостей презентації.

Видавці «Екстракту +200» зазначають, що видання з’явилося як необхідність продовження вдумливої розмови газети «День» зі своїм читачем: із яких історичних обставин вийшло українське суспільство і до яких наслідків призводить хронічне «прогулювання» уроків історії. Цю розмову «День» започаткував ще 2002 року, видавши книгу «Україна Incognita», яка дала початок «Бібліотеці газети «День», що сьогодні нараховує вже одинадцять видань.

Зосередившись на вузлових питаннях давньої історії України, на відносинах українців з найближчими сусідами, згодом редакція побачила потребу осмислення новітньої історії – що відбулося з Україною та світом за останні десятиліття? Так з’явився збірник знакових статей «Дня» «Екстракт-150». А нині – його логічне продовження – «Екстракт +200».

Авторами книжки є добре знані Іван ДЗЮБА, Юрій ЩЕРБАК, Оксана ПАХЛЬОВСЬКА, Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Володимир ПАНЧЕНКО, Петро КРАЛЮК та інші.