Пенелопа Крус чекає дитину

Іспанська зоряна пара Пенелопа Крус і Хавьєр Бардем чекають дитину.

36-річна Крус знаходиться на п`ятому місяці вагітності, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE з посиланням на імпресаріо актриси Антоніо Рубіаля.

Нагадаємо, що пенелопа Крус і Хавьєр Бардем одружилися в липні 2010 року.

Зараз актриса закінчує зйомки в продовженні фільму «Пірати Карибського моря». У липні в Інтернеті з’явилися перші фотографії Пенелопи Крус у образі дочки пірата на прізвисько Чорна Борода і коханої капітана Джека Горобця.

Пенелопа Крус – іспанська актриса, володарка премії Оскар 2009 року за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Вуді Аллена «Вікі Крістіна Барселона», відома, у першу чергу, за фільмами іспанського кінорежисера Педро Альмодовара.

Популярність до Крус прийшла в 1997 році після зйомок у фільмах «Жива плоть» і «Розплющ очі». У 1999 році Каннський фестиваль відкрився фільмом Педро Альмодовара з її участю «Все про мою матір», в якому Крус зіграла одну з головних ролей. Після цього актрису запрошують до Голлівуду, де вона починає зніматися з відомими акторами, такими, як Метт Деймон («Неприборкні серця»), Джонн Депп («Кокаїн»), Ніколас Кейдж («Вибір капітана Кореллі»), Сальма Хайек («Бандитки») і Том Круз («Ванільне небо»).

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