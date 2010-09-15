На 17-му Львівському книжковому форумі чекають 17 спеціальних гостей

Цьогорічний 17-й Форум видавців, який проходитиме 16-19 вересня у Львові, запросив на свої заходи символічне число спеціальних гостей – теж сімнадцять.

Так зірковим гостем цьогорічного форуму буде один з найпопулярніших письменників сучасної Польщі Януш Вишневський, який презентуватиме український переклад двох свої х книжок. Перша з них – "С@мотність у мережі" (2001) – уже встигла стати бестселером у Польщі й здобути титул найчуттєвішої книжки останнього десятиріччя. Інша – "Аритмія почуттів"(2010) – це збірка найсокровенніших думок автора про життя, любов та літературу.

У якості почесного гостя запросили отця Ксаверія Кноца (Польща), який презентуватиме українським читачам книжку «Секс, якого не знаєте». Отець Кноц викладає у семінарії капуцинів та веде реколекції для подружжів на теми сексуальності. У його творчому доробку книги "Подружній акт. Шанс зустрічі з Богом і подружньою половинкою", "Не бійтеся сексу. Кохай і роби, що хочеш", а у вересні вийде друком нова книжка автора – "Секс є Божий, чи католицька еротика".

Серед гостей з Польщі очікують відомого польського автора ретро-детективів з українським корінням Марека Краєвського та прозаїка і журналіста, редактора "Ґазети Виборчої" Кшиштофа Варга з презентацією книжки «Гуляш із турула».

Майстер-клас на бізнес-форумі у рамках Львівського форуму видавців проведе спеціальний гість зы США – один з найвідоміших українців у світі бізнесу – Адріан Сливоцький, автор світових бестселерів "Міграція цінності" та "Прорив".

Відвідає форум і відомий німецький прозаїк Терезія Мора. Українською мовою вийшов її найвідоміший роман "День у день".

З Литви чекають відомого видавця та бізнес-консультанта Дарюса Радкавічуса, який є сертифікованим практиком у TOC (Теорія Обмежень) та Леонідаса Донскіса, який у Львові презентуватиме книжку «Збентежена ідентичність і сучасний світ».

Одною з найчисельніших на цьогорічному форумі буде російська делегація, до складу якої увійшли письменник Леонід Юзефовіч, відомий завдяки романам про начальника петербурзької поліції Івана Путіліна (1830-1893); поет, публіцист і есеїст Лєв Рубінштейн, винахідник власного жанру – «картотеки»; науковець, соціолог, завідувач відділу соціально-культурних досліджень «Левада-центру» Алєксєй Лєвінсон (попередньо анонсувався приїзд Бориса Дубініна).

Окрім того, на Бізнес-форумі 17-го Міжнародного форуму видавців у Львові відкриту лекцію прочитає крупний російський підприємець, співвласник консорціуму «Альфа-групп» та нафтової компанії ТНК-ВР Міхаіл Фрідман.

Спеціальним гостем форуму з України буде поет, прозаїк, перекладач та есеїст, патріарх Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович, який візьме участь у міжнародному літературному фестивалі PREVIEW, дискусіях, круглих столах і автограф-сесії.

У рамках книжкового форуму відбудеться творчий вечір української письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко.

На Форумі відбудеться презентація шеститомника «Вибраного» українського правозахисника, публіциста, засновника Української Гельсінкської групи Мирослава Мариновича.

З літературно-музичною імпровізацією на вірші Ліни Костенко виступить автор-виконавиця сучасних та старовинних українських романсів (а попри це ще й доктор медичних наук, головний лікар Клініки лазерної медицини Інституту дерматокосметології) Ольга Богомолець.

До участі в Західноукраїнського бібліотечного форуму, який проходитиме в рамках книжкового форуму запрошений також доктор філософських наук та виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Євген Бистрицький.

Євгенія Ковалевська